Акунина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

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Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона об иноагентах.