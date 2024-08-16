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Акунина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Акунина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона об иноагентах.

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