Спасатели нашли тело подростка, утонувшего в реке Урал

Магнитогорские спасатели обнаружили тело мальчика, утонувшего в реке Урал накануне. В Следственном комитете рассказали, что 12-летний мальчик пошел купаться вместе с 14-летним братом на речку неподалеку от садового товарищества в Магнитогорске.