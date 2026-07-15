Спасатели нашли тело подростка, утонувшего в реке Урал

Магнитогорские спасатели обнаружили тело мальчика, утонувшего в реке Урал накануне. В Следственном комитете рассказали, что 12-летний мальчик пошел купаться вместе с 14-летним братом на речку неподалеку от садового товарищества в Магнитогорске.
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