Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Россия – член МВФ, который кредитует украинский режим

Россия – член МВФ, который кредитует украинский режим

Давно пора исключить всякое вмешательство Международного валютного фонда в экономическую, социальную, научную, информационную, культурную жизнь России   В июле 2023 года группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о выходе из Международного валютного фонда (МВФ).

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Комментарии
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Владислав Владислав
Верно пишите. Автор занимается откровенным популизмом в ущерб интересам России.
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15 мин.
Владислав Владислав
Зачем бред-с пишите ? Подумали бы сначала. Вообще советую Вам заняться информационной гигиеной. Нельзя верить всему, что пишут СМИ.
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14 мин.
Владислав Владислав
Мда. Вы сами-то поняли, что написали ? Выход через суд ? Какой суд ? Выход из международной организации осуществляется путем разрыва соответствующих соглашений. Хотя бы устав МВФ почитали что-ли ...
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13 мин.

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