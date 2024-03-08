Давно пора исключить всякое вмешательство Международного валютного фонда в экономическую, социальную, научную, информационную, культурную жизнь России В июле 2023 года группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о выходе из Международного валютного фонда (МВФ).
Россия – член МВФ, который кредитует украинский режим
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Верно пишите. Автор занимается откровенным популизмом в ущерб интересам России.
Ответить
15 мин.
Владислав Владислав
Зачем бред-с пишите ? Подумали бы сначала. Вообще советую Вам заняться информационной гигиеной. Нельзя верить всему, что пишут СМИ.
Ответить
14 мин.
Владислав Владислав
Мда. Вы сами-то поняли, что написали ? Выход через суд ? Какой суд ? Выход из международной организации осуществляется путем разрыва соответствующих соглашений. Хотя бы устав МВФ почитали что-ли ...
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии