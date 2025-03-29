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Наш боец догнал нацика и прикончил его в рукопашной: Карта специальной военной операции на Украине на 29 марта 2025 года и анализ событий в мире

Наш боец догнал нацика и прикончил его в рукопашной: Карта специальной военной операции на Украине на 29 марта 2025 года и анализ событий в мире

Наш боец догнал нацика и прикончил его в рукопашной: Карта специальной военной операции на Украине на 29 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ современном конфликте, где дроны, спутниковая разведка и высокоточные удары стали обыденностью, сцены из прошлого — как рукопашные бои — приобретают особый вес.

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