Наш боец догнал нацика и прикончил его в рукопашной: Карта специальной военной операции на Украине на 29 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ современном конфликте, где дроны, спутниковая разведка и высокоточные удары стали обыденностью, сцены из прошлого — как рукопашные бои — приобретают особый вес.