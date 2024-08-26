Аршавин рассказал, в каком случае «Спартак» станет чемпионом РПЛ

Московскому клубу нужно сохранить текущий темп игры Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что для того, чтобы «Спартак» стал чемпионом РПЛ, ему необходимо сохранить текущий темп игры.