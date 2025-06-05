РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Там на англицком не говорят!Кнайсль напомнила...
  • Эльдар Алиев
    🤷‍♂️🤣🤣🤣🤣приезжие с глубинки или КитайцыТело Ленина живет...
  • Eduard
    Название изменить можноа население вполне имеет права на Государственный язык.Я так и знал,что хуторяне придя к власт..."Русский - наш яз...

Спецназ ВС России ликвидировал расчет операторов украинских дронов в зоне СВО

Спецназ ВС России ликвидировал расчет операторов украинских дронов в зоне СВО

РИА Новости/Евгений Биятов Операторы БПЛА подразделения спецназа отдельной гвардейской бригады группировки войск "Запад" уничтожили расчет БПЛА боевиков противника, а еще ретрансляторы, увеличивающие дальность полетов беспилотной авиации ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх