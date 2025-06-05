Спецназ ВС России ликвидировал расчет операторов украинских дронов в зоне СВО

РИА Новости/Евгений Биятов Операторы БПЛА подразделения спецназа отдельной гвардейской бригады группировки войск "Запад" уничтожили расчет БПЛА боевиков противника, а еще ретрансляторы, увеличивающие дальность полетов беспилотной авиации ВСУ.
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