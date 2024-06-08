Две с половиной тысячи крымских школьников стали участниками проекта «Поход в науку»

В Крыму завершился образовательный проект для школьников и воспитанников интернатов «Поход в науку». По словам организатора Анны Осоргиной, участниками стали две с половиной тысячи школьников, среди которых треть — воспитанники интернатов.
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