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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Cуд присудил Uniper более €13 млрд за недопоставку газа «Газпром экспортом»

Арбитражный суд в Стокгольме 7 июня признал за Uniper право расторгнуть контракт с «Газпром экспортом» и присудил немецкой компании более €13 млрд в качестве компенсации за объемы газа, не поставленные российским экспортером с середины 2022 года.

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