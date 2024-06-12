Cуд присудил Uniper более €13 млрд за недопоставку газа «Газпром экспортом»

Арбитражный суд в Стокгольме 7 июня признал за Uniper право расторгнуть контракт с «Газпром экспортом» и присудил немецкой компании более €13 млрд в качестве компенсации за объемы газа, не поставленные российским экспортером с середины 2022 года.
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