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«Есть способы надежнее прививок»: врач объяснил, как защититься от гриппа

«Есть способы надежнее прививок»: врач объяснил, как защититься от гриппа

Есть способы профилактики гриппа надежнее прививок, однако готовиться к осенне-зимнему периоду нужно было заранее, заявил профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов .

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