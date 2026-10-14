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ГТРК Татарстан

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Более 863 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты

Более 863 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты

В Татарстане свыше 863 тысяч человек воспользовались возможностью запретить оформление кредитов на своё имя.

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