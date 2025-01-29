Политолог Брутер: Трамп не звонит Путину из-за подготовки позиции по Украине

Президент США Дональд Трамп еще не позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, поскольку новая администрация Соединенных Штатов пока не подготовила предложение по Украине, которое будет устраивать РФ.
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