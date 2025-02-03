Moneyplace: россияне в 2024 году купили вдвое больше пластинок на маркетплейсах

Россияне по итогам 2024 года купили на двух самых популярных российских маркетплейсах 40,5 тысячи виниловых пластинок, что больше показателей за 2023 год почти в два раза - на 88%, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение аналитиков компании Moneyplace.
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