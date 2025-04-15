Российские школьники взяли восемь золотых медалей на турнире по информатике

Восемь золотых медалей завоевали российские школьники на XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), 15 апреля сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
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