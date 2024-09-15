Лидер движения «Ветераны России» раскритиковал Алаудинова за отказ вызволять чеченцев из плена

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. Лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов раскритиковал заявление заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова за отказ возвращать чеченцев из украинского плена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии