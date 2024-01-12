В Европе уничтожили крупную партию денег из-за дизайна

Во Франции уничтожили крупную партию денег из-за неверного дизайна. Власти европейской страны приняли решение переплавить 27 миллионов монет достоинством 10, 20 и 50 евроцентов из-за несоответствия звезд на флаге Евросоюза.
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