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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Постоит в уголочке...Пенсионный возрас...
  • alik3456 Джексон
    Единственно что может расшевелить Дуру , это штрафовать депутатов за дебильные законы... По 100 МРОТ за один закон.Пенсионный возрас...
  • Игорь Костоглод
    Туфта голимая.Жесткое совещание...

Чем зависимость России от Китая принципиально лучше, чем зависимость СССР от Канады

Чем зависимость России от Китая принципиально лучше, чем зависимость СССР от Канады

В посте про уголь я мимоходом упомянул, что наша экономика критически зависит от китайской. Нефтерубля мы так и не создали, хотя шанс после 2014 был, поэтому вся наша финансовая система вынужденно опирается на юань.

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