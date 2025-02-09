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Царьград

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В Красноармейске жители прячут детей от принудительной эвакуации «Белыми Ангелами»

В Красноармейске жители прячут детей от принудительной эвакуации «Белыми Ангелами»

Киевский режим не даёт жителям возможности эвакуироваться на территорию, подконтрольную России.Власти Покровска (известного также как Красноармейск) в Донецкой Народной Республике предпринимают попытки организовать принудительную эвакуацию местных жителей, однако горожане отказываются покидать свои дома.

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