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Правительство РФ разрешило «Новатэку» сохранить программу депозитарных расписок

Правительство РФ разрешило «Новатэку» сохранить программу депозитарных расписок

«Новатэк» получил от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями разрешение сохранить программу глобальных депозитарных расписок (GDR).

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