В Алексеевском дам пригласили в бесплатную секцию фитнеса

Новый спортивный зал открылся в филиале «Алексеевский» спортивно-досугового центра «Кентавр». Представительниц прекрасного пола от 18 лет и старше приглашают сюда на бесплатные занятия по фитнес-растяжке.
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