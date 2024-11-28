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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Мигранты угрожают русским. Что случилось?

Коренное русское население непропорционально замещают мигрантами. Такая ситуация угрожает русскому миру, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС).

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