Мигранты угрожают русским. Что случилось?

Коренное русское население непропорционально замещают мигрантами. Такая ситуация угрожает русскому миру, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС).
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