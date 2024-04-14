Ближнему Востоку грозит большая война: предсказание Жириновского сбывается? Ольга ВайленкоНапряженность на Ближнем Востоке достигла критической точки, когда Иран запустил сотни беспилотников в сторону Израиля.
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