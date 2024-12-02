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Мостовой о «Крыльях» и 3:2 в Петербурге: «Аномальный результат. Не понимаю, как «Зенит» умудрился пропустить три гола за 12 минут»  

«Это просто необъяснимый результат. Думаю, никто до игры не предположил бы, что она так сложится. Слишком уж сейчас явное превосходство «Зенита» в классе.

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