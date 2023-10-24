Армия РФ поразила скопления живой силы и техники ВСУ на донецком направлении

Российские военнослужащие при поддержке авиации и огнем артиллерии поразили скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Клещеевка, Орловка, Богдановка на донецком направлении.
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