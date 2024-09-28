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Посольство РФ: на разбившемся вертолете в Пакистане находились двое россиян

Посольство РФ: на разбившемся вертолете в Пакистане находились двое россиян

Посольство России в Исламабаде подтвердило информацию о том, что на борту разбившегося вертолета в пакистанском округе Северный Вазиристан находились двое граждан России – второй пилот и бортовой механик.

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