Посольство РФ: на разбившемся вертолете в Пакистане находились двое россиян

Посольство России в Исламабаде подтвердило информацию о том, что на борту разбившегося вертолета в пакистанском округе Северный Вазиристан находились двое граждан России – второй пилот и бортовой механик.
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