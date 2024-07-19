Сотрудники оборонного предприятия «Курганприбор» работают на заводах в Сирии

На фоне празднования 80-летия дипломатических отношений между Россией и Сирией, прошедшего в МИД РФ, сенатор от Курганской области Сергей Муратов особо выделил участие специалистов из «Курганприбора» в развитии промышленного сотрудничества двух стран.
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