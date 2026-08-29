Ким Чен Ын отправил в отставку министра обороны КНДР

Минобороны Северной Кореи возглавил Ким Сон Ги. Его предшественник Но Гван Чхоль назначен первым заместителем директора Департамента военной промышленности Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
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