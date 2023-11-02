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Российских школьников учат, что солидаризм — это очень хорошо. Но ведь это основа фашизма?

Старая восточная мудрость гласит: «Если хочешь победить своего врага – воспитай его детей». Видимо, именно этим и заняты высокопоставленные антикоммунисты, которые на протяжении трех десятилетий стараются вымарать из общественного сознания всё советское и социалистическое.

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