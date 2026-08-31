Bessent Convenes G20 Finance Chiefs To Confront China's $1.2 Trillion Trade Surplus Treasury Secretary Scott Bessent will meet with G20 finance ministers and central bank governors later today in Asheville, North Carolina, to discuss strategies for reviving economic growth, correcting global imbalances, reassessing trade relationships with China, and addressing the sovereign debt mess.
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