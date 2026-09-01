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Путин подвёл итоги саммита ШОС в Бишкеке

Путин подвёл итоги саммита ШОС в Бишкеке

Президент России Владимир Путин завершил рабочую программу на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, где провёл серию двусторонних встреч и выступил на заседаниях.

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