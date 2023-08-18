ФОТО: АНДРЕЙ НИКЕРИЧЕВ / АГН "МОСКВА" В последний месяц лета стали всё чаще появляться сообщения о новых выявленных случаях кори как в Москве, так и в других регионах.
ЗАРАЗА ДЛЯ РУССКИХ, НЕДОРОГО: ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ МИГРАНТОВ СКРЫТА НА КРУПНЕЙШЕМ РЫНКЕ
Комментарии
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Александр
Я переболел в детстве корью без всяких мигрантов.
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10 час.
Ирина52
Ну и что? МногиЕ болели оспой. Но при помощи оспы американцы очищали земли от индейцев. Сейчас то же делают с русскими при помощи кори и других болезней. РЫНОК ,такси и т.д. - места массового заражения,весьма пригодные для этой задачи. МИГРАНТОВ ВОН ИЗ СТРАНЫ!Пока не поздно...
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8 час.
Марина Дробышева
Я тоже переболела корью зимой 1945г и даже помню своё состояние тогда и симптомы .
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6 час.
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