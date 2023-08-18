ЗАРАЗА ДЛЯ РУССКИХ, НЕДОРОГО: ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ МИГРАНТОВ СКРЫТА НА КРУПНЕЙШЕМ РЫНКЕ

Ирина52

Ну и что? МногиЕ болели оспой. Но при помощи оспы американцы очищали земли от индейцев. Сейчас то же делают с русскими при помощи кори и других болезней. РЫНОК ,такси и т.д. - места массового заражения,весьма пригодные для этой задачи. МИГРАНТОВ ВОН ИЗ СТРАНЫ!Пока не поздно...