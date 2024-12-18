Алиев: Азербайджан следит за новинками российской военной продукции

БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Азербайджан внимательно следит за новинками оборонной промышленности РФ и недавно направил новые заявки на покупку российской военной продукции, сообщил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.