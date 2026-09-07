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ESPN: «Сантос» позволит Неймару вернуться к тренировкам только после полного восстановления от травмы

Нападающий «Сантоса» Неймар пропустит как минимум месяц из-за мышечной травмы. В клубе подтвердили, что 34-летний бразилец получил травму задней поверхности бедра средней степени тяжести в матче против «Палмейраса» (0:0).

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