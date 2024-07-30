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Маск пошутил о сотне детей Дурова, назвав это "уровнем новичка"

Маск пошутил о сотне детей Дурова, назвав это "уровнем новичка"

Global Look Press/Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск иронично прокомментировал информацию о наличии у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова более 100 биологических детей.

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