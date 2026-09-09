Геннадий Онищенко: через 2 года возможна новая пандемия гриппа

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что через два года может возникнуть более агрессивный штамм гриппа, вызвав пандемический всплеск заболеваемости.
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