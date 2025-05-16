Сильные дожди и ветер: Вильфанд предупреждает о непогоде в пяти регионах РФ Юлия ЧелкановаСильные дожди и ветер ожидаются в ближайшие дни в ряде российских регионов, что вызывает беспокойство у метеорологов.
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