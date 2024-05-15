Депутат омского горсовета Ирина Ковалева досрочно сложила полномочия. По официально озвученной информации, она сдала мандат по личным обстоятельствам.
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Депутат омского горсовета Ирина Ковалева досрочно сложила полномочия. По официально озвученной информации, она сдала мандат по личным обстоятельствам.