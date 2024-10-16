Супермодель Ирина Шейк прошла по подиуму в полупрозрачном боди

Супермодель Ирина Шейк вышла на подиум в полупрозрачном боди. Фото опубликованы на сайте People. 38-летняя Ирина Шейк появилась на бельевом шоу американского бренда Victoria's Secret, которое прошло 15 октября в Нью-Йорке.
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