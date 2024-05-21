Алексеевский вошёл в топ-10 районов с самыми высокими ценами на аренду «однушек»

В Москве студии и однокомнатные квартиры в среднем сдаются за 60 тыс. рублей в месяц. Однако в некоторых районах среди которых есть и Алексеевский, собственники недвижимости могут запросить значительно более высокую цену.
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