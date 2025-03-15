Армия России поразила объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины

ТАСС/Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Армия России поразила объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщили 15 марта в Министерстве обороны РФ.
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