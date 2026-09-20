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Явка на выборах депутатов в Алтайском крае превысила 39%

Явка на выборах депутатов в Алтайском крае превысила 39%

В Алтайском крае подходит к концу третий день выборов в Госдуму и АКЗС. По состоянию на 15:00 20 сентября, средняя явка избирателей на голосование составила 39,51%.

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