Чум с ИИ для коренных народов Севера разработан в Красноярске

Чум, оборудованный технологией «умного дома», предназначенный для коренных малочисленных народов Севера, разработан в Красноярском крае, 10 августа сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя проектного офиса «Аяна» Николая Апросимова.
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