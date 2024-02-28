На пляже Калифорнии нашли большой череп неизвестного существа

Череп, обнаруженный на калифорнийском пляже / © Yvonne Rew-Falk Палеонтологи из Музея естественной истории Санта-Крус, изучив находку, предположили, что череп, вероятно, принадлежит морскому существу, скорее всего финвалу.
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