Посольство России в Иране рассказало об обстановке в Тегеране после атаки Израиля

Посольство России в Иране сообщило об обстановке в столице после ударов Израиля.В Telegram-канале ведомства сообщили, что в ночь с 25 на 26 октября вооруженные силы Израиля нанесли несколько ударов, направленных на ряд объектов в провинциях Тегеран, Илам и Хузестан.