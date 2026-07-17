Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дроновод ГрВ «Запад» заявил, что «Молнии» уже долетают до Славянска

Дроновод ГрВ «Запад» заявил, что «Молнии» уже долетают до Славянска

Начальник расчета беспилотников самолетного типа «Молния-2» 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Ворчун» рассказал о боевой работе дроноводов в Красном Лимане на территории Донецкой Народной республики.

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