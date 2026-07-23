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Царьград

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"Работает ПВО": в Симферополе эвакуировали сортировочный центр Wildberries

"Работает ПВО": в Симферополе эвакуировали сортировочный центр Wildberries

В ночь на пятницу, 24 июля, в Крыму была объявлена воздушная тревога, над городами полуострова работали средства ПВО.

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