Врачи впервые установили отечественный раздвижной эндопротез ребенку

Впервые в России врачи провели сложнейшую операцию по установке раздвижного эндопротеза подростку. Теперь нога ребенка будет расти вместе с ним - пациент сможет самостоятельно ходить и избежит постоянных операций по смене протеза из-за роста.
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