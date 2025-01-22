Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Врачи впервые установили отечественный раздвижной эндопротез ребенку

Врачи впервые установили отечественный раздвижной эндопротез ребенку

Впервые в России врачи провели сложнейшую операцию по установке раздвижного эндопротеза подростку. Теперь нога ребенка будет расти вместе с ним - пациент сможет самостоятельно ходить и избежит постоянных операций по смене протеза из-за роста.

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