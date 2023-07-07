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Сенатор Пушков: Финляндия только проиграла от того, что перешла к политике полной враждебности России

Сенатор Пушков: Финляндия только проиграла от того, что перешла к политике полной враждебности России

Финляндия только проиграла от того, что перешла к политике полной враждебности Москве. Соответствующую точку зрения выразил Алексей Пушков, представитель Совета Федерации.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Надо понять (всем и каждому) - НИКАКИЕ ЖЕСТЫ ДОБРОЙ ВОЛИ не способствуют непредвзятому, доброжелательному отношению со стороны тех, кто ТЕБЕ ЗАВИДУЕТ... Наоборот, это воспринимается как слабость, заискивание, нежелание раздражать ту или иную сволочь, исходящую желчью, глядя в твою сторону...  Нарочитая жесткость - тоже раздражает...  ЗА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДИ ПРИДУМАЛИ ЭТИКЕТ, НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ, ВПОЛНЕ ПРИЕМЛЕМЫЙ ЯЗЫК...  (чтобы &quot;не обнаружить&quot; себя...). Так следуйте этому, не заходя за рамки, НЕ БРАТАЙТЕСЬ, НЕ ХВАСТАЙТЕСЬ, НИЧЕГО НИКОМУ НЕ СОВЕТУЙТЕ, ДЕРЖИТЕ ЛИЦО... И ЭТО ОБЕСПЕЧИТ СОХРАНЕНИЕ  ВАШЕГО ДОСТОИНСТВА И ВАШЕЙ СТРАНЫ...
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15 час.
ВП
Владислав Петряев
Так хочется согласиться с Вашими доводами, но язык дипломатии необходим для определенных условий характера взаимоотношений, а когда имеет место ярко выраженная враждебность, то язык дипломатии должен сопровождаться конкретными действиями против врага, уже пренебрегшего этикой взаимоотношений и открыто вступившего на &quot;тропу войны&quot;. И в этом случае должны немедленно последовать резкие, внушающие страх, значительные материальные потери, и вместе с тем, урок для для других. Столько Россия потеряла, вскармливая, вытаскивая из нищеты, из кишлаков разных &quot;друзей, братьев&quot; и мы же оказываемся сегодня колонизаторами в их глазах. Какая к чертовой матери здесь этика  дипломатия? Здесь должна быть дипломатия СИЛЫ. Проспали возникновение фашизма на Украине, проспим с таким бесхребетным гуманизмом и то, что творится сейчас в бывших наших республиках....
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13 час.
Evgenija Palette
Согласна я с вами совершенно. Но мои рассуждения не простирались так далеко (когда уже - СИЛА)... ЗДЕСЬ ВАРИАНТОВ НЕТ... Но ведь, много ошибок совершается и на этой, первой, начальной стадии, что часто &quot;вдохновляют&quot; наших врагов на неадекватные действия. И потом - ОБРАЗ САМОГО ДИПЛОМАТА... ЕГО ЛИЧНАЯ ДУРЬ И НЕОБРАЗОВАННОСТЬ - тоже не последнее дело... И никакая пляска &quot;ЦЫГАНОЧКА&quot; не сделает никого понятнее и умнее...
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13 час.

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