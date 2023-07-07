Сенатор Пушков: Финляндия только проиграла от того, что перешла к политике полной враждебности России

Evgenija Palette Надо понять (всем и каждому) - НИКАКИЕ ЖЕСТЫ ДОБРОЙ ВОЛИ не способствуют непредвзятому, доброжелательному отношению со стороны тех, кто ТЕБЕ ЗАВИДУЕТ... Наоборот, это воспринимается как слабость, заискивание, нежелание раздражать ту или иную сволочь, исходящую желчью, глядя в твою сторону... Нарочитая жесткость - тоже раздражает... ЗА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДИ ПРИДУМАЛИ ЭТИКЕТ, НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ, ВПОЛНЕ ПРИЕМЛЕМЫЙ ЯЗЫК... (чтобы "не обнаружить" себя...). Так следуйте этому, не заходя за рамки, НЕ БРАТАЙТЕСЬ, НЕ ХВАСТАЙТЕСЬ, НИЧЕГО НИКОМУ НЕ СОВЕТУЙТЕ, ДЕРЖИТЕ ЛИЦО... И ЭТО ОБЕСПЕЧИТ СОХРАНЕНИЕ ВАШЕГО ДОСТОИНСТВА И ВАШЕЙ СТРАНЫ...

ВП Владислав Петряев Так хочется согласиться с Вашими доводами, но язык дипломатии необходим для определенных условий характера взаимоотношений, а когда имеет место ярко выраженная враждебность, то язык дипломатии должен сопровождаться конкретными действиями против врага, уже пренебрегшего этикой взаимоотношений и открыто вступившего на "тропу войны". И в этом случае должны немедленно последовать резкие, внушающие страх, значительные материальные потери, и вместе с тем, урок для для других. Столько Россия потеряла, вскармливая, вытаскивая из нищеты, из кишлаков разных "друзей, братьев" и мы же оказываемся сегодня колонизаторами в их глазах. Какая к чертовой матери здесь этика дипломатия? Здесь должна быть дипломатия СИЛЫ. Проспали возникновение фашизма на Украине, проспим с таким бесхребетным гуманизмом и то, что творится сейчас в бывших наших республиках....