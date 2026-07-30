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Театр абсурда

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Решето для пуль: как почти 800 тысяч единиц оружия с Украины нашли новый дом у европейской мафии

Решето для пуль: как почти 800 тысяч единиц оружия с Украины нашли новый дом у европейской мафии

Они нам говорили: «Всё под контролем». Они уверяли, что каждая винтовка и каждый патрон на учёте. А теперь выясняется, что почти 800 тысяч единиц оружия, которое Европа с таким пафосом отправляла на Украину, просто.

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