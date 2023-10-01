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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудерметова о победе над Пегулой в Токио: «В конце первого сета сказала себе, что должна сделать все, что в моих силах. И сделала»

В финале она обыграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу – 7:5, 6:1.  «Джессика – отличный игрок, она настоящий боец, и я готовилась к битве.

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