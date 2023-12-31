Рогов ответил на заявление Украины о выдвижении России ультиматума

РИА Новости/Максим Гучек Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что "ультиматум", который Киев хочет выдвинуть России, является осознанием украинских властей собственного провала на фронте.
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